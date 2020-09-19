ارتقاع وفيات "كورونا" في (إسرائيل) لـ 1226 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في (إسرائيل)، تزامنًا مع اعلان حظر التجوال في المدن "الإسرائيلية" المحتلة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، بارتفاع عدد الوفيات في (إسرائيل) متأثرين بالفيروس إلى 1226 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد الإصابات بالوباء ارتفعت إلى 179,071 إصابة.

ووفق صحيفة "يديعوت" العبرية، ان عدد الإصابات بكورونا في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغ 833 إصابة، فيما يرقد 11,845 جنديًا بالعزل الصحي.

كما وأعلنت حكومة الاحتلال دخول فرض حظر التجوال العام في (إسرائيل) حيز التنفيذ أمس، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، لمواجهة فيروس كورونا التاجي.