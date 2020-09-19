فرنسا ترد بشأن مزاعم وجود مخازن متفجرات سرية لـ"حزب الله" على أراضيها

ردت وزارة الخارجية الفرنسية على تصريحات مسؤول أمريكي بوجود مخابئ سرية مليئة بمادة "نيترات الأمونيوم" تابعة لحزب الله اللبناني، زاعما أنه يمكن أن يستخدمها لتنفيذ هجوم كبير على أوروبا.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين، اليوم السبت، "على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم".

وأضافت "ستفرض السلطات الفرنسية أشد العقوبات على أي أنشطة غير قانونية تمارسها أي جماعة أجنبية على أراضينا".

واتهم المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، يوم الخميس، "حزب الله" اللبناني بتخزين كميات كبيرة نيترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا وهو سماد متفجر كان سببا في مأساة مرفأ بيروت.

وقال سيلز في ندوة عبر الإنترنت: "اليوم تكشف الحكومة الأمريكية النقاب عن معلومات جديدة حول وجود "حزب الله" في أوروبا. منذ عام 2012 أنشأ "حزب الله "مخابئ نيترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا. اليوم يمكنني أن أكشف عن نقل بعض المخابئ من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا".