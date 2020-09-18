مظاهرات حاشدة في دولٍ عربية منددة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

تظاهر بحرينيون اليوم الجمعة في العاصمة "المنامة" وقرى أخرى، رفضاً لاتفاق التطبيع الذي وقعته البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، كما خرجت احتجاجات مماثلة في بعض المناطق جنوبي اليمن.

ورفع المحتجون البحرينيون أعلام فلسطين والبحرين، ولافتات تحمل عنوان "جمعة غضب القدس"، في إشارة إلى شعار تحركاتهم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاحتجاجات انطلقت في عدد من شوارع المنامة بعد صلاة الجمعة، فيما نُشرت قوات من الشرطة خارج القرى.

وتداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل توثق الاحتجاجات البحرينية الرافضة لاتفاق التطبيع.

وكانت سلطات البحرين والإمارات قد وقعتا الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

محافظة أبين

من ناحية أخرى، شهدت مديريتا مودية والوضيع بمحافظة أبين جنوبي اليمن مسيرتين عقب صلاة الجمعة للتنديد بالتطبيع مع دولة الاحتلال، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تضامن مع القضية الفلسطينية، كما رددوا هتافات منددة بتطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وأحرقوا علمي إسرائيل والإمارات.

وتأتي المسيرتان استمرارا لمسيرات سابقة شهدتها مدن يمنية عدة تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

العراق

وفي سياق متصل، قال الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في خطبة الجمعة اليوم إن "التطبيع مع تل أبيب ذل ومهانة"، محذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فتح سفارة لبلاده في بغداد.

وأضاف الصدر "لن ننسى شهداء ثورة الحجارة (في إشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى)، وستبقى فلسطين حية في ضمائرنا".

وقفة بالمغرب

وفي المغرب، من المتوقع أن تنظم وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط للتنديد بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك استجابة لدعوة العشرات من منظمات المجتمع المدني في البلاد.

وأوضح بيان الدعوة للوقفة الاحتجاجية أن هذا التحرك يأتي "ضد اتفاقيات الخيانة والتطبيع التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين برعاية أميركية مع العدو الصهيوني".

وشدد منظمو الوقفة على أن الاحتجاج يأتي في إطار "تصدي الشعب المغربي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التطبيع والاختراق الصهيوني لبنية القرار السياسي العربي والأنسجة الاجتماعية لشعوب الأمة".









