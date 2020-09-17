"إسرائيل" تعتزم إنشاء ممر بري مع دول الخليج بما فيها السعودية

كشفت صحيفة عبرية، إن الكيان الإسرائيلي يعتزم مناقشة مقترح مع الإمارات لإقامة ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج العربي، بما فيها المملكة العربية السعودية.

وأكدت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن الاقتصادي، على موقعها الإلكتروني، أن "تل أبيب ستعرض على أبو ظبي بناء ممر بري يربط بين "إسرائيل" ودول الخليج، ليكون حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأوضحت الصحيفة أنّ "السعودية سيكون لها محطة ضمن الممر، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بينها وبين إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى "أنّ نقل النقط والغاز الطبيعي سيتم عبر الأنابيب من دول الخليج إلى مدينة إيلات (جنوبا)، ومن ثمّ إلى مدينة عسقلان (جنوب غرب)، لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية".

ونوهت "غلوبس" إلى أنّ توقيع اتفاقية التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات، الأربعاء، احتوى على إشارة ضمنية إلى المشروع، حيث نص الاتفاق على مادة تقول إن "الأطراف ستعزز وتطور التعاون في المشاريع بمجال الطاقة، بما في ذلك أنظمة النقل الإقليمية؛ بهدف زيادة أمن الطاقة".

وأوضحت أن هذا "المشروع يهدف إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير من المملكة السعودية ودول الخليج إلى الغرب، كما سيوفر سداد رسوم عبور السفن في قناة السويس المصرية".

والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل، وهو الحدث الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "تاريخي"، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا.