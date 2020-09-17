(إسرائيل) تتجه إلى الاغلاق الشامل لمحاصرة فيروس "كورونا"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على تعليمات الإغلاق الشامل داخل المدن "الإسرائيلية"، في مساعٍ لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت صحيفة "هارتس" العبرية، أن الحكومة نقلت تلك التعليمات إلى لجنة الدستور في "الكنيست" لتصديق الإجراءات والتقييدات للإغلاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة عند الساعة الثانية بعد الظهر ويستمر 3 أسابيع.

وبيّنت أن القانون ينص على ضرورة المصادقة على اللوائح قبل 24 ساعة من دخول الإغلاق حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتم الموافقة عليها اليوم الخميس بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، فلن يسري الإغلاق غدا الجمعة في الساعة الثانية، عشية رأس السنة العبرية.

وذكرت أن الشرطة "الإسرائيلية" تستعد لفرض الإغلاق، وسيتم تطبيقه "بشكل كبير وحاسم".

وأعلنت وزارة الصحة" الإسرائيلية"، اليوم، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد داخل (إسرائيل)، بعد تسجيل حالات مرضية بـ(كوفيد-19) جديدة.

وأوضح الصحة الإسرائيلية، أن عدد مرضى "كورونا" بلغ 171,768 إصابة حتى الساعة 6:52، بينهم 1165 حالة وفاة.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال تنوي إغلاق عشرات المدن المحتلة الأسبوع المقبل، لمدة 3 أسابيع متواصلة، لمنع المزيد من تفشي "الفيروس", وسط معارضة شديدة داخل الأوساط الاسرائيلية.