اندلاع حريق في مكة المكرمة بالسعودية

اندلع حريق ضخم، ليلية الخميس، في جبل "عمد" في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وأفادت إمارة منطقة مكة، باندلاع حريق ضخم، في مجموعة من الأشجار في جبل "عمد" في محافظة ميشان.

#مدني_ميسان

يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار

في جبل " عمد " بمركز ثقيف

.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020

وباشرت قوات الدفاع المدني في مكافحة الحريق الكبير، عبر استخدام عشرات من سيارات الاطفاء، فيما لم يشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.