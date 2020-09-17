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اندلاع حريق في مكة المكرمة بالسعودية

  • فلسطين اليوم - مكة المكرمة
  • 08:48 - 17 سبتمبر 2020
حريق (تعبيرية) حريق (تعبيرية)
تقارير
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اندلع حريق ضخم، ليلية الخميس، في جبل "عمد" في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

 وأفادت إمارة منطقة مكة، باندلاع حريق ضخم، في مجموعة من الأشجار في جبل "عمد" في محافظة ميشان.

وباشرت قوات الدفاع المدني  في مكافحة الحريق الكبير، عبر استخدام عشرات من سيارات الاطفاء، فيما لم يشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.

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