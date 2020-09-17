اندلاع حريق في مكة المكرمة بالسعودية

اندلع حريق ضخم، ليلية الخميس، في جبل "عمد" في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
وأفادت إمارة منطقة مكة، باندلاع حريق ضخم، في مجموعة من الأشجار في جبل "عمد" في محافظة ميشان.
#مدني_ميسان— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020
يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار
في جبل " عمد " بمركز ثقيف
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M
وباشرت قوات الدفاع المدني في مكافحة الحريق الكبير، عبر استخدام عشرات من سيارات الاطفاء، فيما لم يشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.