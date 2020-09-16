روحاني يهاجم الإمارات والبحرين ويحذرهم من "العواقب الوخيمة" للتطبيع

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 16/9/2020، حكام الدول التي تطبع علاقاتها مع "إسرائيل"، قائلاً إنّ "هؤلاء الحكام لا يفهمون الدين وأحكامه ولا يفهمون الواجب الملقى على عاتقهم تجاه الشعب الفلسطيني وإخوانهم في اللغة والعروبة، حيث إن هؤلاء الحكام يزعمون العروبة".

وخاطب روحاني حكام الإمارات والبحرين، في تصريحات باجتماع الحكومة الإيرانية، بثها التلفزيون الإيراني، متسائلاً "أين العروبة؟"، قائلاً لهم إنّ "الصهاينة يرتكبون في فلسطين يومياً جرائم فكيف مددتم يد الصداقة إلى إسرائيل وفضلاً عن ذلك تريدون منحها قاعدة في المنطقة. تتحملون جميع العواقب الوخيمة لهذا".

ويأتي هذا التعليق الإيراني على الحفل الذي نظمه البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، للتوقيع على اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف روحاني أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل "يتعارض مع المقررات وأمن المنطقة"، داعياً في هذا السياق، السلطات الإيرانية "إلى توظيف جميع القدرات في مواجهة مؤامرات الأعداء في هذه الظروف".