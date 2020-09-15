غانتس يجري مشاورات امنية بعد اطلاق صواريخ من غزة باتجاه "اسدود"

ذكرت وسائل الاعلام العبرية أن وزير حرب الاحتلال، بني غانتس عقد مشاورات أمنية بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي بعد إطلاق الصواريخ مساء اليوم الثلاثاء.

و بحسب القناة العبرية السابعة، فقد أصدر غانتس تعليمات لجيش الاحتلال والمسؤولين الأمنيين في نهاية المشاورات.

وقال غانتس: "إنه في أمسية سلام تاريخية، تلقينا تذكيرًا من أعدائنا بأنه يجب علينا دائمًا أن نكون أقوياء ومتنبهين لحماية شعب إسرائيل في كل ساحة وفي جميع الأوقات".

كانت مصادر عبرية أكدت مساء اليوم الثلاثاء أن رشقة صواريخ اطلقت من قطاع غزة سقطت في متجر بمستوطنة، "اسدود"، و اسفرت عن 6 اصابات و أضرار مادية كبيرة.

و انطلقت صفارات الانذار في وقت سابق في مستوطنات الغلاف، وفقاً لمصادر الاحتلال.

يأتي ذلك تزامناً من توقيع اتفاق التطبيع بين "اسرائيل" و الامارات و البحرين في البيت الابيض في واشنطن برعاية امريكية.