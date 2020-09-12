ملتقى دعاة فلسطين: تطبيع البحرين مع "إسرائيل" خيانة لله ولرسوله وسيجلب لهم العار

أكد ملتقى دعاة فلسطين أن اتفاق ما يُسمى بـ "السلام" بين مملكة البحرين ودولة الاحتلال الإسرائيلي يُعد خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ولعامة المسلمين وللمستضعفين من أهل فلسطين، وخيانة لدماء الشهداء وتضحياتهم"، مشددًا على أنَّ هذا الفعل يُلحِقُ بهم العار والخزي في الدنيا قبل الآخرة يوم يقوم الناس لربِّ العالمين.

وأوضح ملتقى دعاة فلسطين في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، ان كل المحاولات لتسويغ وتبرير هذا الاتفاق تحت ذريعة تحقيق المصالح للشعب الفلسطيني، وإحلال "السلام" في المنطقة هي محاولات فاشلة يكذبها القرآن الكريم والواقع الذي نحياه والتجارب السابقة مع العدو الصهيوني، وسيكون عاقبتها الندم والخسران.

وأكد الملتقى، أنَّ التحالفَ مع العدو الصهيوني وتحويله لصديق مآلاته وخيمة على نظام الحكم في مملكة البحرين، والمنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، ولن يجلب إلا المزيد من التفرق وعدم الاستقرار ونشر العداوة والبغضاء في البلاد العربية والإسلامية.

ودعا ملتقى دعاة فلسطين، علماءَ الأمَّة ودعاتها وشعوبها الحرَّة إلى تحمُّل مسؤولياتهم والقيام بخطوات عملية لإنكار هذا المنكر بكافة الوسائل الشعبية والجماهيرية والإعلامية المتاحة؛ للضغط على المطبعين وإجبارهم على التراجع عن الخطوات التطبيعيَّة التي تلحق العار بهم.

وثمن الملتقى، دورَ الشعب البحريني الحرّ الرافض لجريمة التطبيع مع العدو الصهيوني، والذي يعلن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويُحيِّي الملتقى كل الأصوات الحرة التي صدعت بالحقِّ في وجه الباطل وانحازت لضميرها ولدينها وقضايا أمتها العادلة.

كما دعا الملتقى أبناء شعبنا في الداخل والخارج، للمزيد من الصبر والمصابرة والمرابطة حتى تحرير الأرض ونيل الحقوق، وإنه لقريب وما ذلك على الله بعزيز.