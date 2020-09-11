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اتفاق عار جديد.. ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 20:10 - 11 سبتمبر 2020
التطبيع التطبيع
تقارير
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين.

وغرد ترامب: "إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق (سلام)، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!".

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين والاحتلال الإسرائيلي يوضح تفاصيل اتفاق التطبيع.

وجاء في نص البيان: "الرئيس دونالد ترامب، جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدثوا اليوم واتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

 

 

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