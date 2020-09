ترامب: قللت من شأن خطر "كورونا" لتجنب الذعر

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قلل من شأن خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بلاده، لتجنب الذعر بين صفوف الأمريكيين، وأنه بصدد المضي بذلك.

جاء ذلك، على خلفية نشر مقاطع صوتية لمقابلات أجراها الصحفي المخضرم بوب وودوارد مع ترامب، في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين، ولم تنشر منذ ذلك الحين.

ووصف ترامب في مقاطع التسجيل، فيروس كورونا أنه "خطير جدا وقاتل"، لكن تصريحاته الرسمية انضوت على تسخيف للمرض.

In February, President Trump called coronavirus “more deadly” than the flu in a call with Bob Woodward. Weeks later the president publicly likened COVID-19 to the flu.



Sunday, Bob Woodward reveals more details from his conversations with the president. https://t.co/u2zhWDbGdO pic.twitter.com/KLCcR2fh8a