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ترامب: قللت من شأن خطر "كورونا" لتجنب الذعر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:35 - 10 سبتمبر 2020
الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس الامريكي دونالد ترامب
تقارير
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اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قلل من شأن خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد في بلاده، لتجنب الذعر بين صفوف الأمريكيين، وأنه بصدد المضي بذلك.

جاء ذلك، على خلفية نشر مقاطع صوتية لمقابلات أجراها  الصحفي المخضرم بوب وودوارد مع ترامب، في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين، ولم تنشر منذ ذلك الحين.

ووصف ترامب في مقاطع التسجيل، فيروس كورونا أنه "خطير جدا وقاتل"، لكن تصريحاته الرسمية انضوت على تسخيف للمرض.

وتصدرت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من الدول الأكثر تضررًا بجائحة "كورونا"، حيثُ بلغت اعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 6.3 مليون حالة، فيما بلغت الوفيات 190 ألف حالة وفاة.

 

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