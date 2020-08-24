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غانتس يهدد بضرب قطاع غزة وجيشه مستعد للرد على "البالونات الحارقة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:21 - 24 اغسطس 2020
وزير الحرب غانتس خلال زيارة لإحدى بطاريات القبة الحديدية في الجنوب وزير الحرب غانتس خلال زيارة لإحدى بطاريات القبة الحديدية في الجنوب
تقارير
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هدد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، بضرب قطاع غزة بزعم مواصلة إطلاق البالونات الحارقة التي تشعل الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة"، منذُ أكثر من شهر.

وذكرت قناة كان العبرية، أن وزير الحرب غانتس خلال زيارة لإحدى بطاريات القبة الحديدية في اجنوب فلسطين المحتلة، قال: "يجب أن يعلم قادة حماس إنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا، فإن انفجاراتنا عليهم ستكون أشد ألما".

أضاف "نحن لسنا مستعدين لقبول أي صاروخ أو بالون أو أي انتهاك أمني، وسيواصل الرد على كل انتهاك".

من جهته، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن كل بالون حارق أو متفجر يطلق من غزة، اتجاه المستوطنات، كانه صاروخ.

ويشهد قطاع غزة مزيد من التوتر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف طوال الأيام الماضية، عدة اهداف قريبة من منازل المواطنين، ما اسفر عن وقوع إصابات، واضرار مادية.

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