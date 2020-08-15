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فيديو: الافراج عن اثنين من الحيتان البيضاء بعد 9 سنوات من الحجز في الصين

  • فلسطين اليوم - ايسلندا
  • 15:24 - 15 اغسطس 2020
حوتان ابيضان يتم الافراج عنهما في سواحل ايسلندا.JPG حوتان ابيضان يتم الافراج عنهما في سواحل ايسلندا.JPG
تقارير
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تمكنت جهات تتبع حقوق الحيوان في آيسلندا من انهاء أسر اثنين من الحيتان البيضاء (البيلوغا) من سجن –حوض مائي- صغير في الصين.

وذكرت وكالة سكاي نيوز الإنجليزية أن الصين حجزت اثنين من الحيتان البيضاء لمدة 9 سنوات في حوض مائي صغير قبل أن يتم نقلهما على ظهر شاحنة كبيرة إلى محمية للحيوانات البحرية في آيسلندا.

وتبلغ مساحة المحمية المؤقتة قبالة سواحل اسيلندا نحو 32 كم مربعا وتعتبر أول محمية لحيتان "البيلوغا" في العالم.

وظهر الحوتين في مقطع فيديو صغير حيث بدا عليهما السعادة وقاما ببعض الحركات البهلوانية في الماء.

 

 

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