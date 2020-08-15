العملاق الألماني يلتهم ميسي ورفاقه.. هزيمة تاريخية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (8 - 2)

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا تاريخيا على برشلونة باكتساحه 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة ليبلغ نصف النهائي.
وسجّل توماس مولر (4 و31)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (21)، وسيرج جنابري (30)، وجوشوا كيميتش (63)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (84) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85 و89) لبايرن والنمسوي دافيد ألابا (7 خطأ في مرمى فريقه)، والأوروجوياني لويس سواريز (57) لبرشلونة.
ويلعب بايرن في نصف النهائي مع الفائز من مباراة السبت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.
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23:49 - 01 اغسطس 2020