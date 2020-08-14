ما حقيقة وفاة اليوتيوبر المصرية خالد جاد بجلطة حادة

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً صادماً يتعلق بوفاة اليوتيوبر المصري خالد جاد، على إثر إصابته بجلطة في ذراعه اليمنى نقل على إثرها إلى أحد مشافي العاصمة الالمانية برلين.

ونفى اليوتيوبر المصري الشهير خالد جاد نبأ وفاته، مشيراً إلى ان صفحات مشبوهة نشرت أخبار تتعلق بصحته وانباء وفاته، لافتاً إلى انَّ تلك الأخبار أثرت سلباً على عائلته، ومحبيه.

وكان قبل عدة أيام قد توفي اليوتيوبر المصري مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على إثرها في المستشفى منذ أيام.

ونشر اليوتيوبر المصري جاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أولا أنا حابب أشكر كل الناس اللي حاولت تيجي واللي جت ومشيت، واللي حاولت تتصل في ضغط كبير جدا على المستشفى في الاتصالات، أنا بقيت كويس أنا بخير مفيش أي حاجة بالعكس ممكن أخرج قريب جدا“.

وأضاف: ”أتمنى من كل الناس أنها تهدي الأمور، مفيش أي شيء حاليا، في ناس بتعمل حاجات وبتجمع فلوس وبتعمل وبتسوي، كل ده مش حقيقي، أنا بخلي مسؤوليتي، أنا مش محتاج أي حاجة، بالعكس المستشفى تمام، ومتاخدوش كلام من أي حد، وبشكر كل الناس اللي اهتمت ومهتمة، يا ريت الناس تطمن ويا ريت تخفوا الضغط على المستشفى، الحمد لله الأمور عدت سليمة“.

ونعي اليوتيوبر مصطفى الحفناوي العديد من الفنانين، حيث قام الفنان تامر حسنى بزيارته للمستشفى لرفع الروح المعنوية.

الجدير بالذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، حيث تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.