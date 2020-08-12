اتصال هاتفي بين الرئيس روحاني ونظيره ماكرون بشأم انفجار لبنان

بحث الرئيسان الإيراني، حسن روحاني، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت.

وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسان، اليوم الأربعاء، وفق ما صرح به مكتب الرئاسة الإيرانية.

وقال روحاني، إن لبنان يحتاج إلى وحدة جميع الفرق السياسية، ويجب أن "يعمل الجميع على تحقيق الوحدة".

وشدد على أن لبنان بحاجة إلى حكومة وبرلمان قويين و"على جميع الأحزاب أن تعمل معا من أجل تحقيق ذلك".

وأشار روحاني إلى ضرورة دعم لبنان، كي تتمكن سلطاته من تحديد أسباب وملابسات الانفجار.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيران على المشاركة في فريق الدعم الدولي الخاص بلبنان، إضافة إلى دعوتها للمساعدة في حل الأزمة السياسية اللبنانية.

ورحب روحاني بدعوة الرئيس الفرنسي، وفقا للبيان الذي جاء فيه أن الزعيمين تناولا أيضا "الاتفاق النووي وآلية إينستكس المالية" الخاصة للمعاملات التجارية بين إيران والدول الأوروبية.