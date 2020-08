إصابات بحادث سير قطار في اسكتلندا

أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الأربعاء، بجراح، جراء وقوع حادث سير لقطار ركاب في اسكتلندا الأوروبية، فيما أفادت تقارير أولية، بوجود إصابات خطيرة.

واكد السلطات الاسكتنلدية، وقوع إصابات بين الركاب، جراء خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من منطقة ستونهافين في أبردينشاير باسكتلندا.

Things not looking too good at the #Stonehaven train crash site. pic.twitter.com/8lzvlGm6Su

وأوضحت السلطات، أن الحادث وقع بسبب العواصف والرياح القوية التي ضربت البلاد، بحسب موقع "بي بي سي".

ونشر مستخدمي المنصات الرقمية، صورًا ومقاطع فيديو، يظهر فيه تحطم العربة الرئيسية وبعض العربات الخلفية، وتصاعد أعمدة الدخان من المكان.

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94