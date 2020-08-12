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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابات بحادث سير قطار في اسكتلندا

  • فلسطين اليوم - اسكتلندا
  • 16:04 - 12 اغسطس 2020
قطار (تعبيرية) قطار (تعبيرية)
تقارير
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أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الأربعاء، بجراح، جراء وقوع حادث سير لقطار ركاب في اسكتلندا الأوروبية، فيما أفادت تقارير أولية، بوجود إصابات خطيرة.

واكد السلطات الاسكتنلدية، وقوع إصابات بين الركاب، جراء خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من منطقة ستونهافين في أبردينشاير باسكتلندا.

وأوضحت السلطات، أن الحادث وقع بسبب العواصف والرياح القوية التي ضربت البلاد، بحسب موقع "بي بي سي".

ونشر مستخدمي المنصات الرقمية، صورًا ومقاطع فيديو، يظهر فيه تحطم العربة الرئيسية وبعض العربات الخلفية، وتصاعد أعمدة الدخان من المكان.

وبيّنت السلطات الاسكتلندية، انها استدعت نحو 30 سيارة إسعاف مزودة بالفرق الطبية بالإضافة إلى طيارات الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث.

وعلقت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن على الحادث، ووصفته بأنه "حادث خطير للغاية".

واكد عن وقوع إصابات خطيرة بين المسافرين، وذلك وفق تقارير أولية.

يشار إلى ان مناطق كثيرة وتحديدًا وسط وشرق اسكتلندا، حدث فيها فيضانات واضرابات في الطرقات والسكك الحديدية، بفعل الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

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