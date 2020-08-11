اندلاع حريق في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة

اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا في منطقة "كيبوتس إيرز" بفعل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم الثلاثاء اغلاق معبر كرم أبو سالم واغلاق البحر أمام الغزيين بسبب إطلاق البالونات الحارقة.

وأطلقت البالونات الحارقة من الشباب الغاضب في قطاع غزة بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات مع المقاومة وانهاء الحصار عن القطاع منذ عدوان الاحتلال عام 2014.

وفي ذات السياق زعمت صحيفة هآرتس العبرية، أن مسؤول رفيع المستوى في حركة حماس، أبلغها أن ظاهرة إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات المحاذية لقطاع غزة، تحمل رسائل لإسرائيل وللوسطاء كافة في إشارة للوسيط (المصري والقطري والأممي). الذين أشرفوا على التفاهمات التي تم التوصل إليها.

وبحسب هآرتس فقد قال المسؤول في حركة حماس، أنه كان يفترض أن يتم تنفيذ مشاريع للبنية التحتية تتعلق بالوضع الإنساني لكن كل شيء عالق وهو ما ولد حالة من الغضب لدى الشارع الفلسطيني.

يشار إلى أن اليومين الماضيين شهدا اطلاق مئات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وأحدثت حرائق كبيرة.