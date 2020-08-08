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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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غزة: الرابطة الإسلامية تستقبل الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:47 - 08 اغسطس 2020
تقارير
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استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم السبت الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة.

هنأ الموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني جموع الطلبة والهيئة التدريسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021م متمنياً لهم عاماً دراسياً ملؤه التفوق والنجاح، وأضاف أن الرابطة الإسلامية ستبقى السند للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية في مختلف مراحلها، وستقدم كل ما بوسعها لتخفيف العبء عليهم، وأن هذا الاستقبال ما هو إلا بوابة لسلسلة نشاطات وحملات خدماتية وتعليمية للطلبة للرُقي والوصول بهم إلى أعلى المستويات.

وأكد منسق ملف المدارس في قطاع غزة أ.جلال بصل أنه تم استقبال الطلبة في أكثر من 100 مدرسة على مستوى قطاع غزة، وقدمت الرابطة الإسلامية للطلبة الإرشادات والنصائح وتوزيع الحلوى وزجاجة مياه معدنية على الطلبة خلال استقبالهم.

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