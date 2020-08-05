الصحة الفلسطينية تتسلم أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عددًا من أجهزة التنفس الاصطناعي، حيثُ تبرع بها الجالية الفلسطينية في تشيلي، في إطار الدعم الإنساني للشعب في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة، انها تسلمت 22 جهاز تنفس اصطناعي، من مؤسسة "التعاون" ومؤسسة بيت لحم 2000 برعاية من بنك فلسطين، في حين، جرى تسليمها في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله.

وحضر تسليم أجهزة التنفس الاصطناعي، وزيرة الصحة د.مي الكيلة، ومدير عام "التعاون" يارا السالم، ومدير إدارة العلاقات الدولية في بنك فلسطين كامل الحسيني، ومدير العلاقات العامة في البنك ربيع دويكات، وطاقم من الوزارة و"التعاون، وعدد من الإعلاميين والمسؤولين.

وكانت مؤسسة التعاون قد أطلقت حملة "فلسطين تناديكم" استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة "كورونا" وضرورة التحرك العاجل لإسناد القطاع الصحي.

وتوجهت وزير الصحة د. مي الكيلة بالشكر إلى مؤسستي "التعاون" و بيت لحم 2000 وإلى جميع أبناء الجالية الفلسطينية في تشيلي وفي مختلف أنحاء العالم وبنك فلسطين، على دعمهم الدائم وإسنادهم للجهود التي تقوم بها الوزارة لحماية أبناء شعبنا.

وأكدت الكيلة، ان تلك الأجهزة ستسهم في تعزيز جهوزية الوزارة وتمكين قدراتها وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا، خاصةً لمرضى "كوفيد19".





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد سجلت اليوم، 4 حالات وفاة و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 2936 فحصاً مخبرياً.

وأوضحت أن 3 من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة كانت في محافظة الخليل، وحالة وفاة في محافظة أريحا والأغوار، وتراوحت أعمارها بين 57- 70 عاماً.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات، هي: الخليل 158 إصابة، نابلس 20، أريحا والأغوار 21، بيت لحم 4، قلقيلية 5، جنين 14، رام الله والبيرة 25، طولكرم 5، محافظة القدس 104، بينها 58 داخل مدينة القدس.

وبيّنت أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 32، سلفيت 4، قلقيلية 9، أريحا والأغوار 114، طولكرم 7، جنين 14، طوباس 19.

وأضافت أن نسبة التعافي استقرت عند 48%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.5%، ونسبة الوفيات 0.5%

وقالت وزيرة الصحة د. الكيلة، إن نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%.

وأوضحت وزيرة الصحة أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.