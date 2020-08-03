محللون: الاختراق الذي حققته سرايا القدس صفعة جديدة للمنظومة الأمنية "الاسرائيلية"

وصف كتاب و محللون الاختراق الذي أعلنت عنه سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي و جهاز الأمن التابع لها اليوم الاثنين بأنه انجاز أمني، و صفعة جديدة للمنظومة الأمنية "الاسرائيلية".

الباحث الفلسطيني، و منسق شبكة قادرون "معاً" للإعلام البديل، أ وليد محمد علي أشار الى ان العملية الاستخباراتية التي كشفت عنها سرايا القدس خلال فيلم ًبيت_العنكبوت شكلت سقوطاً مدوياً لأجهزة المخابرات الصهيونية، و هزت صورته أمام جمهور المستوطنين.

و لفت الباحث الى أن هذا السقوط المدوي لجهاز الشاباك الصهيوني سيؤدي الى تصدع المشروع الصهيوني، لا سيما أن هذا الاختراق و تكراره بهذه الطريقة التي قامت بها سرايا القدس يفجر صورة الاجهزة الأمنية و الاستخبارية للموساد و الشاباك "الاسرائيلي"، و في المقابل فإنه يزيد من جرأة الفلسطيني لمواجهة الاحتلال و ألاعيبه و يشجع العملاء لأن يتعاملوا مع المقاومة الفلسطينية.

و أوضح أن تأثير هذه العملية على المجتمع الصهيوني هو أنها ستسهم في زعزعة ثقة المستوطنين في قدرة الجيش على حمايتهم، و هذا ما شاهدناه خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة و جنوب لبنان خلال السنوات الماضية.

و أشار الى أن اقطاع غزة مكان ضيق و مكشوف، و سهل المراقبة، و ارضه منبسطة، الا أن المقاومة تمكنت من انجاز هذا الاختراق، الذي هو بمثابة انتصار امني، و نشره في فيديو وثائقي أيضاً جزء اساسي من المعركة و الحرب النفسية التي قدمتها سرايا القدس، و سيكون لها اثر على نفسية المستوطن.

الكاتب و الخبير في الشأن "الاسرائيلي"، عامر خليل بدوره أكد بأن ما كشف عنه فيلم #بيت_العنكبوت اليوم هو ضربة في الصميم لجهاز الشاباك الذي يروج الاشاعات و يخوض الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني لإحباطه من المقاومة.

و لفت خليل الى أن سرايا القدس عرضت شيئاً جديدا في سياق المعركة المفتوحة مع الاحتلال، من خلالها استطاع امن سرايا القدس أن يبادر الى الهجوم داخل منظومة الامن الصهيوني و يخترقها.

و وصف الكاتب ما قام به العميل المزدوج ام 199 و ام 183 و اختراقه لجهاز المخابرات الصهيوني بأنه عملية ليست سهلة تحتاج الى اعداد نفسي و تحصين و تدريب على الصمود امام الشاباك، و هذا يؤكد ان هناك شيء غير عادي في المعركة.

و بين أن جهاز امن سرايا القدس استطاع ان يقف على عدد من المعطيات و المعلومات المهمة في تجنيد العملاء، مشيراً الى أن نجاح امن سرايا القدس في التمويه واحدة من اسس العمل الامني الناجح.

و أضاف خليل بأن هناك كم كبير من المعلومات لم يكشفها امن سرايا القدس، عدا عن ذلك، فإن هناك شيئا عمليا من هذه العملية المعقدة هو ان امن سرايا القدس حدث المعلومات لديه، و من خلال اختراق الشاباك استطاع ان يقف على وسائل و طرق الشاباك لتجنيد العلاء.

الكاتب أكد بأن هذا النجاح لسرايا القدس ساهم في تعزيز ثقة الفلسطينيين في المقاومة و تماسك الحاضنة الشعبية للمقاومة، و حمل رسالة للشعب الفلسطيني، ستتعزز معنوياته عندما يشاهد هذا الفيلم، كما أنه رسالة للاحتلال و حكومته ان المقاومة الفلسطينية و اجهزتها الامنية بالمرصاد لمخططات الاحتلال.

و أشار خليل الى أن سرايا القدس تعمل ليل نهار على جميع الاصعدة العسكري و الاعلامي و الامني و التصنيع دون كلل او ملل، وعندما تتوقف المعركة تواصل بناء القوة العسكرية التي تمكنت من خلالها ان تدخل المستوطنين الى الملاجئ.

و وفقاً للكاتب، فإن سرايا القدس تحولت الى قوة اساسية في منظومة العمل المقاوم و جزء اساسي من محور المقاومة الذي يتصدى للمشاريع الامريكية و الاسرائيلية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية.