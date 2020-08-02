الكشف عن ملابسات وفاة فتاة عشرينية في أريحا

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات وفاة فتاة عشرينية عثر على جثتها قبل أيام في منطقة عين فارة غرب مدينة أريحا.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الفتاة من سكان مدينة رام الله وتبلغ من العمر عشرين عامًا، مشيرًا إلى أنه في منتصف الليلة الماضية تم إحضار جثمانها إلى مجمع فلسطين الطبي من قبل ذويها.

وأوضح، انه بعد التحريات حول ملابسات الوفاه، تم الاشتباه بشخص من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات، وتم عمل كمين له والقبض عليه.

وأكد ارزيقات أنه وبالتحقيق معه، اعترف بأنه كان برفقة المتوفية يوم الحادثة، وأنه اصطحبها وأصدقائه الأربعة لمدينة أريحا، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم جميعًا.

وأضاف، أنه وبسماع أقوالهم أفادوا بأنهم توجهوا لمنطقة عين فارة وأثناء وجودهم هناك، أصيبت الفتاة بحالة إغماء فحاولوا إنقاذها إلّا أنها فارقت الحياة.

وأكد ازريقات، إنه تم توقيف المشتبه بهم إلى حين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.