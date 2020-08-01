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فريق إيطالي يقدم عرضًا كبيرًا ليونيل ميسي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:39 - 01 اغسطس 2020
ليونيل ميسي ليونيل ميسي
تقارير
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استعد فريق إيطالي لتقديم عرض كبير للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، في حال قرر مغادرة فريق برشلونة الاسباني.

وبحسب موقع سبورت بايبل، فإن نادي انتر ميلان مستعد لعرض 260 مليون يورو لميسي 33 عامًا، من أجل الانضمام إليه.

يشار إلى أن عقد ميسي -بطل العالم أربع مرات- مع فريقه برشلونة سينتهي بعد عام، في حين كشفت تقارير إعلامية كشفت وقف مفاوضات تجديد عقده.

وسيقترح الإنتر على ميسي عقدًا لمدة 4 سنوات، بمرتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، ويكون صافي أرباح ميسي أعلى من منافسه كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 13 مليون يورو سنويا مع يوفنتوس، وفق صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

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