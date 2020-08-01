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الصحة: اصابة 323 اصابة بكورونا ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:34 - 01 اغسطس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 323 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم 1، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية 2، وقطاع غزة 2.

وأضافت أن محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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