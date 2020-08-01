حالة الطقس اليوم السبت ثانِ أيام عيد الأضحى: انخفاض الحرارة وأجواء صافية

توقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم السبت ثانِ أيام عيد الأضحى المبارك صافية وحارة بوجه عام في معظم المناطق، دون تغيير أي يذكر على درجات الحرارة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبياً في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

أما غدًا الأحد ثالث أيام عيد الأضحى من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبياً، في حين تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة.

أما الاثنين فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الصيفية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات ليل الاثنين تسود أجواء معتدلة نسبياً، في حين تسود أجواء دافئة في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة.

أما يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام نهاراً في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً.