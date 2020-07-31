شركة أوبو تكشف رسمياً عن احدث هواتفها الذكية

كشفت علامة أوبو الصينية رسمياً عن أحدث هواتفها الذكية Oppo Reno4 Pro، الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، وذلك بعد نجاح شقيقه الأكبر Reno3 Pro بشكل ساحق عند إطلاقه العام الماضي.

وبحسب حي إس إم آرينا التقني، جاء Oppo Reno4 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.