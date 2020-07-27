بث مباشر: خطبة ووقفة عرفة وتلبية الحجاج الآن 1441 – 2020

يحتشد المسلمون في التاسع من شهر ذي الحجة -الذي وصفه رسولنا الكريم بأعظم أيام السنة- فوق صعيد عرفات، في أول مناسك الحج، وهو يومٌ من الايام العظيمة التي لها أجر وثواب عظيم.

ويترقب المشتاقون إلى الديار المقدسة مشاهدة البث المباشر لخطبة وقفة عرفات بث مباشر 2020- 1441، لمتابعة حجاج بيت الله الحرام وهم على جبل عرفة.

ونوفر لكم في هذه المقالة القصيرة بث مباشر لوقفة عرفة (عرفات) 2020 – 1441 من قناة السعودية الأولى، وقناة القرآن الكريم.

بث مباشر لوقفة عرفة 2020 - 1441

يشار إلى انَّ من ضمن مناسك الحج أن يخرج الحجاج من منى عقب صلاة الفجر حيث يتجهون إلى مشعر جبل عرفات، لتبدأ روحانيات ولحظات إيمانية عالية لكل المتواجدين في هذه البقعة الطاهرة، حيث تعمهم الملائكة بالطمأنينة والسكينة، والتي تكون محفوفة بالتلبية والتهليل والتكبير لله عزوجل.

فضل يوم وقفة عرفة 2020

في هذه الساعات القليلة يقرأ الحجاج آيات من الذكر الحكيم، مع الصلاة، مع دعاء يوم عرفة، يرفع الحجيج أيادي تطلب الرحمة والمغفرة من الذنوب والمعاصي التي ملأت قلوبنا، وقد وعد الله عز وجل لكل من قبل حجته بمسح ذنوبه وخطاياه.

حيث يعود الحاج كيوم ولدته أمه نقي طاهر من كل الآثام، وغير الحجاج حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم الجليل، حيث يكفر سيئات سنة ماضية وسنة قادمة.

يستمع الحجاج في هذا اليوم الجليل إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة قبل صلاة الظهر والعصر.

وأوضح مسئول بالمملكة أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها هذا العام لأول مرة إلى 6 لغات غير العربية هم الصينية، الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الإندونيسية.

أبرز مناسك الحج

يقوم حجاج بيت الله الحرام في مشعر جبل الرحمة عرفات بصلاة الظهر والعصر قصرا، ويبدأ إمام الحرمين الشرفين بأداء خطبة يوم عرفة بث مباشر لجميع المتواجدين في هذه المساحة الطاهرة، ولكل المسلمين حول العالم.

يستمر الحجاج في التقرب من الله عز وجل حتى غروب الشمس، حينها يبدأ الحجاج من الاستعداد للذهاب من جبل عرفات إلى المزدلفة حيث يبيتون هناك حتى صلاة الفجر، ويقومون بصلاة المغرب والعشاء هناك ويجمعون الحصى.

من صلاة الفجر يبدأ الحجاج من التحرك من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الأولى، وفور رمي الجمرات يبدأ الحجاج من ذبح الأضحية، ويحلقون الرؤوس، ويتحللون من ملابس الإحرام.

مشاهدة خطبة وقفة عرفة بث مباشر حي أون لاين “القناة السعودية الأولى”

أيام عظيمة تأتي علينا كل عام، ولا ندرك هل ندركها العام القادم أم لا، لذا وجب علينا استغلالها الاستغلال الأمثل سواء كنت حاج أو غير حاج.

ومن مجلة كنوزي ننقل لكم شعائر هذا اليوم الجليل من المملكة العربية السعودية مع أهم مناسك الحج، مع مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر ورؤية وقوف الحجاج على جبل عرفات “جبل الرحمة” وهم يتضرعون إلى المولى عز وجل.