علماء يكشفون عن "حضارة ذكية" في كهوف المريخ

كشف علماء وخبراء في وكالة "ناسا" النقاب عن وجود "حضارة ذكية" في أنفاق وكهوف داخل المريخ، بسبب طبيعة الهواء والطقس المحيط بالكوكب.

وأوضح العلماء أن الحضارة الذكية تعيش على كوكب المريخ، اتخذت من الأنفاق والكهوف التي شكلتها طبيعة المريخ البركانية قديما، مكاناً للعيش هربا من طبيعة طقسه "غير المريحة".

وأكد الخبراء رصدهم لأكثر من 1000 كهف، على سطح الكوكب لهذه اللحظة، ما يدعم نظريتهم، الأمر الذي جعل وكالة "ناسا" تعمل على إطلاق مكوك فضائي إلى المريخ بهدف دراستها.

ويعتقد هؤلاء العلماء، أن المريخ (يبعد حوالي 33 مليون ميل عن الأرض)، يتعرض بشكل مستمر للأشعة الكونية الضارة، ما جعل "الحضارات الذكية" تتخذ من باطن الأرض مسكنا لها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحدد فريق من العلماء والباحثين مهمتهم القادمة في محاضرة ألقوها في المؤتمر الثالث للكواكب الذي عقد في شهر فبراير/ شباط الماضي في أمريكا.