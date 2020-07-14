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صور جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة بالمياه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:11 - 14 يوليو 2020
سد النهضة في اثيوبيا (ارشيف) سد النهضة في اثيوبيا (ارشيف)
تقارير
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أظهرت صور جديدة، التقطتها الأقمار الاصطناعية، اليوم الثلاثاء، بدأ إثيوبيا ملء خزان سد النهضة بالمياه، رغم عدم التوصل إلى الاتفاق مع مصر، حتى اللحظة، حسبما اوردته وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية.

وأوضحت الوكالة الامريكية، ان الصور تظهر أن سد النهضة بدأ بالامتلاء.

ولم تتوصل حتى الآن، دول النيل (مصر والسودان واثيوبيا) إلى اتفاق شامل حول ملء سد النهضة، وتشغيله، رغم إطلاق المفاوضات بشأن ذلك.

وكالة "رويترز"، نشرت صورًا بواسطة الأقمار الاصطناعية لسد النهضة  ونهر النيل في إثيوبيا.

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ووفق مراقبون، فإن جول المفاوضات بين الدول الثلاث، باءت بالفشل بعد 11 يومًا من المباحثات التي رعاها الاتحاد الافريقي، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي إثيوبيا، تنظر السلطات إلى أنه حال بدء تشغيل سد النهضة بكامل طاقته، فقد يوفي من الطاقة الكهربائية 65 مليون إثيوبي.

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