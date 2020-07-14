صور جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة بالمياه

أظهرت صور جديدة، التقطتها الأقمار الاصطناعية، اليوم الثلاثاء، بدأ إثيوبيا ملء خزان سد النهضة بالمياه، رغم عدم التوصل إلى الاتفاق مع مصر، حتى اللحظة، حسبما اوردته وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية.

وأوضحت الوكالة الامريكية، ان الصور تظهر أن سد النهضة بدأ بالامتلاء.

New satellite imagery shows the reservoir behind Ethiopia’s disputed hydroelectric dam beginning to fill, but an analyst says it’s likely due to seasonal rains instead of government action. https://t.co/VBxnOW7Ynr — AP Africa (@AP_Africa) July 14, 2020

ولم تتوصل حتى الآن، دول النيل (مصر والسودان واثيوبيا) إلى اتفاق شامل حول ملء سد النهضة، وتشغيله، رغم إطلاق المفاوضات بشأن ذلك.

وكالة "رويترز"، نشرت صورًا بواسطة الأقمار الاصطناعية لسد النهضة ونهر النيل في إثيوبيا.



ووفق مراقبون، فإن جول المفاوضات بين الدول الثلاث، باءت بالفشل بعد 11 يومًا من المباحثات التي رعاها الاتحاد الافريقي، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي إثيوبيا، تنظر السلطات إلى أنه حال بدء تشغيل سد النهضة بكامل طاقته، فقد يوفي من الطاقة الكهربائية 65 مليون إثيوبي.