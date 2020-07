صور جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة بالمياه

أظهرت صور جديدة، التقطتها الأقمار الاصطناعية، اليوم الثلاثاء، بدأ إثيوبيا ملء خزان سد النهضة بالمياه، رغم عدم التوصل إلى الاتفاق مع مصر، حتى اللحظة، حسبما اوردته وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية.

وأوضحت الوكالة الامريكية، ان الصور تظهر أن سد النهضة بدأ بالامتلاء.

New satellite imagery shows the reservoir behind Ethiopia’s disputed hydroelectric dam beginning to fill, but an analyst says it’s likely due to seasonal rains instead of government action. https://t.co/VBxnOW7Ynr