داخلية غزة: قتل جبر القيق مرفوض ونكثف إجراءات أمنية للقبض على الجناة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم صباح اليوم الإثنين، أن جريمة قتل جبر القيق مرفوضة وطنياً وشعبياً، ومنذ وقوع الجريمة، عملت الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات بشأنها.

وقال البزم في تصريحات إذاعية: "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهد الأمني والشرطي، خاصة في محافظة رفح؛ لمتابعة آثار الجريمة واعتقال الجناة".

وأضاف: "تم تعميم صور المطلوبين على خلفية الجريمة، واتخاذ كل الإجراءات للوصول إليهم، والتحقيقات لا تزال جارية، مؤكدًا ان مرتكبي الجريمة البشعة سيمثلون أمام العدالة لا مفر.

وشدد على أن القانون كفيل بردع المجرمين، وسنقوم بضبط الجناة وسيطبق القانون عليهم، بما يُشكل رادعاً لهم ولغيرهم.

قتل جبر القيق

وأوضح البزم، أن الداخلية لن تسمح بارتكاب الجرائم أو بمظاهر الفوضى، وأي جريمة تقع تتعامل معها الداخلية بكل جدية وصرامة، ولا توجد أي جريمة مجهولة في قطاع غزة، وسياستنا الأمنية والشرطية تقتضي ألا نمرّ عن أي جريمة مرور الكرام أو نتغاضى عنها.

ولفت إلى ان كل الجرائم التي تقع يجري العمل على إنهائها وفق القانون، وهو ما يحافظ على حالة الاستقرار الأمني برغم كل الظروف الصعبة.

وبين البزم أن نتعامل بجدية كاملة وسرعة عالية مع أي جريمة تقع في قطاع غزة، ونطمئن المواطنين بأن الأجهزة الأمنية ستصل للقتلة المجرمين، وسيُقدمون للعدالة.