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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تحديث: تردد قناة لنا 2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 13:55 - 13 يوليو 2020
تردد قناة لنا السورية تردد قناة لنا السورية
تقارير
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يحظى تردد قناة لنا 2020 على أهمية كبيرة لدى الكثير من الناس لمتابعة القناة السورية المتميزة بما تقدمه من محتوى لافت.

وزادت عمليات البحث على تردد القناة السورية 2020 بعدما قامت القناة بتحديث ترددها الجديد لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.

كما أنها تحاول ان تقدم أقوى جودة من حيث الصوت والصورة للمشاهدين ليكونوا أكثر انتباهًا وانجذابًا للقناة المميزة.

وحققت القناة السورية نجاح كبير جدًا في القترة الماضية نظرًا لما تقدمه من برامج سياسية واجتماعية ومسلسلات عربية سورية مميزة.

وتعرض القناة مسلسلاتها وبرامجها المتنوعة على مدار الساعة حيث سجلت أعلى نسبة مشاهدة على القنوات السورية في الفترة الماضية.

لنا السورية

وتتميز القناة بعرض دراما ومسلسلات سورية شامية من التراث الأصيل ذات الثقافة والعلم والعادات والتقاليد المحافظة.

وتمكنت القناة من منافسة العديد من القنوات السورية بشكل خاص والقنوات العربية بشكل عام بسبب ما تقدمه من محتوى مميز.

إلى جانب ذلك كانت تلفت القناة الأنظار إليها بشكل كبير وواسع مما زاد من نسبة المشاهدة والبحث على ترددها على محركات البحث العالمية.

وأجمل ما يميز القناة هو تقديمها مسلسلات وبرامج حصرية جديدة تعرض لأول مرة وهذا ما يجعلها رقم صعبًا من بين القنوات العربية المتخصصة بالدراما.

ومن بين البرامج التي تقدمها القناة بشكل متواصل ما يلي:

(برامج حكايتي - برنامج ما ورد - برنامج من البابوج للطربوش - برنامج الرأي العام - برنامج لازم نحكي).

تردد قناة لنا 2020 

اسم القناة

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

قناة لنا بلس lana plus

 

نايل سات

 

12226

 

27500

 

H

 

تردد لنا السورية lana tv

 

نايل سات

 

12360

 

27500

 

V

 

تردد lana tv hd

 

نايل سات

 

11373

 

27500

 

H

 

 

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