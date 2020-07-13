الشيخ عدنان: نجاج ذوي الشهداء والاسرى انتصار وفرحة

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي وعدد من الأسرى المحررين يومي السبت والأحد الفائتين ، عدداً من عائلات الشهداء والأسرى والمحررين بمحافظة جنين لتقديم التهاني والتبريكات بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة.

وتضمنت الزيارات في قباطية ذوي الشهيد مروح كميل (أبو المجد) لتهنئتهم بنجاح ابنة الشهيد براء، وذوي الشهيد محمود الدبعي كميل للتهنئة بنجاح ابنته سجى، وأما في السيلة الحارثية فأمّ وفد الجهاد ذوي الشهيد القائد نعمان طحاينة للتهنئة بنجاح نجله الحسين وذوي الأسير محمد جرادات للتهنئة بنجله أيهم الذي كان عمره وقت اعتقال والده أقل من شهر، وفي عرابة شارك محررو الحركة ذوي الأسير القائد ثابت مرداوي بفرحتهم بنجاح ابنه أسامة.

وتقدم وفد الجهاد بالتهتئة للأسيرين المحررين الباحث محمد فارس جرادات وحسن خمايسة بنجاح وتفوق كريمتيهما وحصولهما على 98% و 97%.

بدوره أكد الشيخ القيادي خضر عدنان خلال مشاركته في الزيارات المتعددة بأن نجاح وتفوق ابناء الشهداء والاسرى انتصار على الاحتلال وفرحة للمؤمنين وانتكاسة لمن قتل الشهداء وأَسَر الأسرى.