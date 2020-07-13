صور قتلة المواطن "القيق" برفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء أمس الأحد12/7/2020، صور المتهين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الداخلية ان المتهمين هم: "شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)".

وطالبت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، محذرةً كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويشار الى ان الأسير المحرر جبر القيق قُتل مساء أمس الأحد، بإطلاق نار من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم بمقتل مواطن بإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنَّ الداخلية فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، إلى جانب ملاحقتها للفاعلين.





وذكر مراسلنا أنّ الأسير المحرر والعقيد في السلطة الفلسطينية جبر القيق من سكان مدينة رفح اغتيل رميا بالرصاص وطعنا بالسكاكين.

وأكدت المصادر أنّ الأخوين (ش) و(ف) من عائلة (ص) أحدهم أطلق النار على قدمين العقيد والأخر طعنه في ظهره مرتين.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن القيق قتل على خلفية قتل مجموعات النسر الأحمر –كان أحد اعضائها- لعملاءٍ في الانتفاضة الأولى.