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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بالأسمـاء: فلسطين اليوم تنشر نتائج الثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:11 - 12 يوليو 2020
المتفوقة شمس أبو عمرة (1) - نسخة المتفوقة شمس أبو عمرة (1) - نسخة
تقارير
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تنشر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نتائج الثانوية العامة للعام الحالي بالأسماء، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة النتائج أمس بأرقام الجلوس فقط.

وقد جرت امتحانات العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين  71.32% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.92% والأدبي 65.43%.

ونشرت الوزارة نتائج الثانوية العامة من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المتقدمين في  الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

ولفحص النتيجة بالاسم من هنا

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