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"مهجة القدس" تهنئ عوائل الشهداء والأسرى بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:44 - 11 يوليو 2020
مهجة القدس مهجة القدس
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هنأت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، عوائل الشهداء والأسرى بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة للعام 2020م، ومنهم:

▪️ محافظة جنين: 

- الطالب/ الحسين طحاينة (ابن الشهيد المجاهد: نعمان طحاينة)

 - الطالب/ أسامة مرداوي (ابن الأسير المجاهد: ثابت مرداوي)

- الطالب/ أسامة زكارنة (ابن الشهيد المجاهد: خالد زكارنة)

- الطالب/ أيهم جرادات (ابن الأسير المجاهد: محمد جرادات)

- الطالب/ براء كميل (ابن الشهيد المجاهد: مروح كميل)

- الطالبة/ سجى كميل (ابنة الشهيد المجاهد: محمود كميل)

▪ محافظة طولكرم: 

- الطالبة/ رهام أشقر (ابنة الشهيد المجاهد: ماجد أشقر)

- الطالبة/ سرايا رداد (ابنة الأسير المجاهد: جاسر رداد)

▪ محافظة شمال غزة:

- الطالبة/ آمنة عسلية (ابنة الشهيد المجاهد: وافي عسلية)

- الطالبة/ بتول جودة (ابنة الشهيد المجاهد: محمود جودة)

- الطالبة/ براء مرسي (ابنة الشهيد المجاهد: منير مرسي)

- الطالب/ محمد ياسين (ابن الشهيد المجاهد: أسامة ياسين)

▪ محافظة غزة

- الطالب/ أحمد حرب (ابن الشهيد المجاهد: رامز حرب)

- الطالب/ أحمد البهتيني (ابن الشهيد المجاهد: محمد البهتيني)

- الطالبة/ أزهار قريقع (ابنة الشهيد المجاهد: حازم قريقع)

- الطالبة/ بتول عيسى (ابنة الشهيد المجاهد: رامي عيسى)

- الطالبة/ حنان الدحدوح (ابنة الشهيد المجاهد: محمد الدحدوح)

- الطالبة/ ديانا اخزيق (ابنة الشهيد المجاهد: أحمد اخزيق)

- الطالب/ علاء اللوح (ابن الشهيد المجاهد: إبراهيم اللوح)

- الطالب/ علي شلوف (ابن الشهيد المجاهد: أشرف شلوف)

- الطالبة/ غرام عاشور (ابنة الشهيد المجاهد: حبيب عاشور)

- الطالب/ لؤي ياسين (ابن الشهيد المجاهد: عبد الناصر ياسين)

- الطالب/ محمد العيلة (ابن الشهيد المجاهد: أيمن العيلة)

- الطالب/ محمد أبو العطا (ابن الشهيد المجاهد: باسم العطا)

- الطالب/ محمد سلمي (ابن الشهيد المجاهد: معين سلمي)

- الطالبة/ مروة الحرازين (ابنة الشهيد المجاهد: جابر الحرازين)

- الطالبة/ ملك بكر (ابنة الشهيد المجاهد: سمير بكر)

- الطالب/ نضال دلول (ابن الشهيد المجاهد: موسى دلول)

- الطالبة/ ياسمين البلتاجي (ابنة الشهيد المجاهد: عبد الرازق البلتاجي)

▪ محافظة الوسطى: ▪

- الطالب/ أحمد شاهين (ابن الشهيد المجاهد: محمد شاهين)

- الطالبة/ آمنة الشريحي (ابنة الشهيد المجاهد: عبد الله الشريحي)

- الطالب/ عبد الله الصانع (ابن الشهيد المجاهد: حسام الصانع)

- الطالبة/ لونا أبو مغصيب (ابنة الشهيد المجاهد: فتحي أبو مغصيب)

▪ محافظة خانيونس: 

- الطالبة/ شذا حامد (ابنة الشهيد المجاهد: خالد حامد)

▪️ محافظة رفح: 

- الطالب/ أسامة أبو العيش (ابن الشهيد المجاهد: عبد الحميد أبو العيش)

- الطالبة/ ربا حسن (ابنة الشهيد المجاهد: رامي حسن)

- الطالب/ عبد الله العرجا (ابن الشهيد المجاهد: إسماعيل العرجا)

- الطالبة/ فاطمة الزهراء الزطمة (ابنة الشهيد المجاهد: محمود الزطمة)

- الطالبة/ ملاك زعرب (ابنة الشهيد المجاهد: إبراهيم زعرب)

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