"مهجة القدس" تهنئ عوائل الشهداء والأسرى بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة

هنأت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، عوائل الشهداء والأسرى بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة للعام 2020م، ومنهم:
▪️ محافظة جنين:
- الطالب/ الحسين طحاينة (ابن الشهيد المجاهد: نعمان طحاينة)
- الطالب/ أسامة مرداوي (ابن الأسير المجاهد: ثابت مرداوي)
- الطالب/ أسامة زكارنة (ابن الشهيد المجاهد: خالد زكارنة)
- الطالب/ أيهم جرادات (ابن الأسير المجاهد: محمد جرادات)
- الطالب/ براء كميل (ابن الشهيد المجاهد: مروح كميل)
- الطالبة/ سجى كميل (ابنة الشهيد المجاهد: محمود كميل)
▪ محافظة طولكرم:
- الطالبة/ رهام أشقر (ابنة الشهيد المجاهد: ماجد أشقر)
- الطالبة/ سرايا رداد (ابنة الأسير المجاهد: جاسر رداد)
▪ محافظة شمال غزة:
- الطالبة/ آمنة عسلية (ابنة الشهيد المجاهد: وافي عسلية)
- الطالبة/ بتول جودة (ابنة الشهيد المجاهد: محمود جودة)
- الطالبة/ براء مرسي (ابنة الشهيد المجاهد: منير مرسي)
- الطالب/ محمد ياسين (ابن الشهيد المجاهد: أسامة ياسين)
▪ محافظة غزة
- الطالب/ أحمد حرب (ابن الشهيد المجاهد: رامز حرب)
- الطالب/ أحمد البهتيني (ابن الشهيد المجاهد: محمد البهتيني)
- الطالبة/ أزهار قريقع (ابنة الشهيد المجاهد: حازم قريقع)
- الطالبة/ بتول عيسى (ابنة الشهيد المجاهد: رامي عيسى)
- الطالبة/ حنان الدحدوح (ابنة الشهيد المجاهد: محمد الدحدوح)
- الطالبة/ ديانا اخزيق (ابنة الشهيد المجاهد: أحمد اخزيق)
- الطالب/ علاء اللوح (ابن الشهيد المجاهد: إبراهيم اللوح)
- الطالب/ علي شلوف (ابن الشهيد المجاهد: أشرف شلوف)
- الطالبة/ غرام عاشور (ابنة الشهيد المجاهد: حبيب عاشور)
- الطالب/ لؤي ياسين (ابن الشهيد المجاهد: عبد الناصر ياسين)
- الطالب/ محمد العيلة (ابن الشهيد المجاهد: أيمن العيلة)
- الطالب/ محمد أبو العطا (ابن الشهيد المجاهد: باسم العطا)
- الطالب/ محمد سلمي (ابن الشهيد المجاهد: معين سلمي)
- الطالبة/ مروة الحرازين (ابنة الشهيد المجاهد: جابر الحرازين)
- الطالبة/ ملك بكر (ابنة الشهيد المجاهد: سمير بكر)
- الطالب/ نضال دلول (ابن الشهيد المجاهد: موسى دلول)
- الطالبة/ ياسمين البلتاجي (ابنة الشهيد المجاهد: عبد الرازق البلتاجي)
▪ محافظة الوسطى: ▪
- الطالب/ أحمد شاهين (ابن الشهيد المجاهد: محمد شاهين)
- الطالبة/ آمنة الشريحي (ابنة الشهيد المجاهد: عبد الله الشريحي)
- الطالب/ عبد الله الصانع (ابن الشهيد المجاهد: حسام الصانع)
- الطالبة/ لونا أبو مغصيب (ابنة الشهيد المجاهد: فتحي أبو مغصيب)
▪ محافظة خانيونس:
- الطالبة/ شذا حامد (ابنة الشهيد المجاهد: خالد حامد)
▪️ محافظة رفح:
- الطالب/ أسامة أبو العيش (ابن الشهيد المجاهد: عبد الحميد أبو العيش)
- الطالبة/ ربا حسن (ابنة الشهيد المجاهد: رامي حسن)
- الطالب/ عبد الله العرجا (ابن الشهيد المجاهد: إسماعيل العرجا)
- الطالبة/ فاطمة الزهراء الزطمة (ابنة الشهيد المجاهد: محمود الزطمة)
- الطالبة/ ملاك زعرب (ابنة الشهيد المجاهد: إبراهيم زعرب)