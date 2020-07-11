مسؤول إسرائيلي كبير: غزة تمتلك صواريخ قادرة على تدمير عمارات

زعمت صحيفة إسرائيلية انَّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والمقاومة اللبنانية في لبنان، تمتلكان صواريخ دقيقة وبعيدة المدى، وتحمل رؤوسا حربية تزن مئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة.

وأوضحت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أنَّ هذه الصواريخ قادرة على تدمير عمارات وأبراج سكنية في مدينة تل أبيب.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن قائد لواء الإخلاء والإنقاذ في الجبهة الداخلية، العقيد يوسي بينتو، قوله: "أجرينا مؤخرا مناورة كبيرة لم يجرِ مثلها في تاريخ الجيش الإسرائيليّ، حيث تمّ استدعاء 500 مقاتل من وحدات الإخلاء والإنقاذ، من خلال مروحيات وطائرات النقل العسكرية من طراز هيركوليز".

وأضافت الصحيفة أنّ المناورة حاكت أيضا حصار العشرات تحت الركام بينهم قتلى، وذلك بفعل صواريخ دقيقة تحمل رؤوسا حربية تزن مئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة، موجود مثلها حاليا في قطاع غزة ولبنان.