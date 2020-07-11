وزارة التعليم : نسبة النجاح في فلسطين 71.32 الفرع العلمي 85.92 والادبي 65.43

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال دقائق نتائج الثانوية العامة اليوم السبت 11/7/2020 ، في محافظات اليوم بعد امتحانات تم تقديمها العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32 الفرع العلمي 85.92 والادبي 65.43.

وقال محمد عواد مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم، قال ان الوزارة ستعلن عن اسماء الأوائل والاحصائيات في تمام الثامنة الا عشر دقائق والاحصائيات .

وبين عواد خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة فلسطين اليوم ان النتائج ستكون متاحة للجميع في تمام الثامنة .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنّ نتائج الثانوية العامة ستنشر إلكترونيًا، مُوضحةً أنّه سيتم نشرها من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وبيّنت أنّه سيتم توزيع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.

ويشار الى ان 78400 طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات، تقدموا العام الحالي لامتحانات الثانوية العامة.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين في غزة33616 ، منهم 68% أدبي 25% علمي والباقي في الفروع المهني والشرعي والريادة.