داخلية غزة تُقرر نشر عناصر المباحث العامة والشرطة يوم إعلان نتائج التوجيهي

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، نشر عناصر المباحث العامة والشرطة في جميع مناطق قطاع غزة تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة السبت المقبل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال وقع أي حادث لإطلاق النار.

وبين البزم في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي للوزارة، حول جهود الوزارة في الحد من استخدام السلاح خارج إطار القانون، أن الشرطة والأجهزة الأمنية تُكثف الإجراءات والجهود للحد من إطلاق النار في الهواء؛ من أجل الوصول لمجتمع أكثر أمناً ونظاماً، والحفاظ على حالة السكينة العامة.

وبين، أن إطلاق النار في الشجارات والمناسبات المختلفة يعود بالأذى والرعب، ويُهدد حياة المواطنين، وخلال الأعوام السابقة أدى لوقوع حالات وفاة وإصابات.

وكشف البزم أن تعليمات مشددة صدرت من قبل وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم إلى الشرطة والأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وقال البزم: "اتخذنا إجراءات تدريجية للحد من إطلاق النار، حيث انخفضت المعدّلات خلال العامين الأخيرين، وهذا العام لدينا إجراءات أكثر صرامة لنصل إلى حالة أكثر ضبطاً"

وأضاف:"أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستُكثف إجراءاتها ومتابعتها خلال الأيام القادمة، خصوصاً بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل".

ووجه البزم، النداء لأبناء شعبنا، سيما طلبة الثانوية العامة وذويهم، بأن يُعبّروا عن فرحتهم بأساليب أكثر رقياً وأمناً وسلاماً، فلا نرغب بوقوع مآسٍ، ونأمل التوفيق والنجاح لكافة الطلبة.

ولفت إلى أنه تم التوافق بين النيابة العامة والشرطة على تكثيف الإجراءات القانونية، وسنكون أمام عقوبات بالحبس والغرامة ومصادرة السلاح، وهذا الأمر لا رجعة فيه.

وأعرب البزم، عن أمله أن تكون فرحة أبناء شعبنا حقيقية، وأن تخلو من المظاهر العبثية التي تُعرض حياتهم للخطر.

وأشار البزم إلى أن وزارة الداخلية عقدت لقاءً مع ممثلي الفصائل والحالات العسكرية في غزة؛ للتأكيد عليهم بضرورة ضبط عناصرهم وعدم استخدام سلاح المقاومة في داخل المجتمع، وتم التوافق على رفع الغطاء التنظيمي عن المخالفين، ومصادرة السلاح وعدم إعادته نهائياً.

وشدد على أن الأصل ألا يُستخدم السلاح في المناسبات المختلفة، ويجب تنحيته عن ذلك سواء كان مُرخصاً أو غير مرخّص، وإن هذا السلاح له وجهة واحدة فقط وهي الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: نفذنا حملة توعوية تحذيرية من هذه الظاهرة، ونأمل استجابة المواطنين وتكاتف كل الجهود المجتمعية؛ بهدف الوصول لحالة أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف: تواصلنا مع كل الشرائح والفصائل والنخب المجتمعية، والعائلات والعشائر والوجهاء، وخاطبناهم بضرورة المشاركة في جهود الحد من إطلاق النار، وتعرية المخالفين تنظيمياً وعشائرياً.

ووجه البزم، الشكر لكافة وسائل الإعلام المحلية التي تشارك في الجهود التوعوية التي أطلقناها في هذا الإطار؛ من أجل حماية مجتمعنا والحفاظ على أرواح أبناء شعبنا.