للتحميل .."ببجي" تنشر خريطة جديدة يمكن تحميلها على الهواتف الذكية

طرحت لعبة "الببجي" صباح اليوم الأربعاء 7/7/2020، خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik.
أعلنت "ببجي"، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إطلاق الخريطة الجديدة ملحقة التغريدة برابط يمكن من خلاله تحميلها على الهواتف الذكية.
Introducing... Livik! Our newest PUBG MOBILE exclusive map! ????️— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) June 25, 2020
We can't wait for you to experience Livik in it's full glory! Try it in Beta now! ???? https://t.co/Lvgc5qlZAp pic.twitter.com/U99zb3ypCY
قريبًا مع إنطلاق ليفيك، حقق الانتصار واحصل على عشاء الدجاج في تحدي ال15 دقيقة ⏰— PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) July 7, 2020
قم بجمع الفريق الآن!
يوجد مكافآت قيمة!#chickendinnerin15mins #PUBGM pic.twitter.com/7wAykZudZ5