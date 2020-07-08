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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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للتحميل .."ببجي" تنشر خريطة جديدة يمكن تحميلها على الهواتف الذكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:46 - 08 يوليو 2020
هكر ببجي.JPG هكر ببجي.JPG
تقارير
جوال
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طرحت لعبة "الببجي" صباح اليوم الأربعاء 7/7/2020، خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik.

أعلنت "ببجي"، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إطلاق الخريطة الجديدة ملحقة التغريدة برابط يمكن من خلاله تحميلها على الهواتف الذكية.

 

 

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