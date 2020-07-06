وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات لـ21

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين 6/7/2020، وفاة مواطن ستيني من الخليل بالضفة المحتلة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٢١ حالة.

وأوضحت د.مي كيلة وزيرة الصحة، أن المواطن الستيني توفي في مستشفى دورا الحكومي، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٢١ حالة.

وبينت عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ ٨ حالات بينها ٣ حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي التحديث الأخير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا، فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات: 4722 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة: 4037، أما عدد حالات التعافي: 665 حالة.