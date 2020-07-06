سعر الذهب اليوم في فلسطين الاثنين 6/7/2020

تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين 6/7/2020، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحرص الفلسطينيون على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 195.78 شيكل $56.98

سعر الذهب عيار 22 179.46 شيكل $52.24

اسعار الذهب عيار 21 171.31 شيكل $49.86

اسعار الذهب عيار 18 146.84 شيكل $42.74

سعر الذهب عيار 14 114.20 شيكل $33.24

سعر الذهب عيار 12 97.89 شيكل $28.49

اسعار أوقية الذهب 6,089 شيكل $1,772

اسعار جنيه الذهب 1,370 شيكل $398.90

اسعار كيلو الذهب 195,777 شيكل $56,984

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 يوليو 196.13 171.62 147.10 114.41 98.07

4 يوليو 196.12 171.61 147.09 114.40 98.06

3 يوليو 196.12 171.61 147.09 114.40 98.06

2 يوليو 196.56 171.99 147.42 114.66 98.28

1 يوليو 196.73 172.15 147.55 114.76 98.37

30 يونيو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

29 يونيو 196.33 171.80 147.25 114.53 98.17

28 يونيو 195.55 171.11 146.66 114.07 97.78

27 يونيو 195.50 171.07 146.63 114.04 97.75

26 يونيو 195.52 171.09 146.65 114.06 97.76