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سعر الذهب اليوم في فلسطين الاثنين 6/7/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 06 يوليو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين 6/7/2020، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحرص الفلسطينيون على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :

الوحدة شيكل  دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      195.78 شيكل      $56.98

سعر الذهب عيار 22 179.46 شيكل      $52.24

اسعار الذهب عيار 21      171.31 شيكل      $49.86

اسعار الذهب عيار 18      146.84 شيكل      $42.74

سعر الذهب عيار 14 114.20 شيكل      $33.24

سعر الذهب عيار 12 97.89 شيكل $28.49

اسعار أوقية الذهب   6,089 شيكل $1,772

اسعار جنيه الذهب   1,370 شيكل $398.90

اسعار كيلو الذهب    195,777 شيكل     $56,984

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

5 يوليو       196.13     171.62     147.10     114.41     98.07

4 يوليو       196.12     171.61     147.09     114.40     98.06

3 يوليو       196.12     171.61     147.09     114.40     98.06

2 يوليو       196.56     171.99     147.42     114.66     98.28

1 يوليو       196.73     172.15     147.55     114.76     98.37

30 يونيو     198.22     173.45     148.67     115.63     99.11

29 يونيو     196.33     171.80     147.25     114.53     98.17

28 يونيو     195.55     171.11     146.66     114.07     97.78

27 يونيو     195.50     171.07     146.63     114.04     97.75

26 يونيو     195.52     171.09     146.65     114.06     97.76

 

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