قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين 6/7/2020، أن قصف صاروخي استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

وذكر مصدر أمني: أن صاروخاَ من نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي"، إلا أن "الصاروخ لم ينفجر"، مشيراً إلى أن "سقوطه لم يؤد إلى وقوع أي إصابات".

وأفادت مصادر لقناة "العربية الحدث" أن القصف الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار بغداد.

كان آخر قصف صاروخي استهدف مطار بغداد، الاثنين 22 يونيو/حزيران الماضي.

وأكد الجيش العراقي في ذلك الوقت، أن صاروخا سقط من طراز كاتيوشا تم إطلاقه من قرية إلى الغرب من بغداد، لكنه لم يسفر عن أضرار كبيرة.

وكثيرا ما تتعرض المنطقة التي تحيط بمطار بغداد الدولي إلى سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا.