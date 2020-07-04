الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع إصابات اليوم لـ561 حالة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

وأوضحت الوزارة في التحديث المسائي الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن من بين الاصابات: 173 في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت الوزارة الى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4250 اصابة، وعدد الحالات النشطة بلغ 3597 اصابة، وعدد حالات التعافي بلغت 637، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 16 حالة.

وتوزعت الإصابات الجديدة (237) على النحو التالي:

- محافظة الخليل: مدينة الخليل 44، يطا 20، تفوح 52، السموع 2، الظاهرية 12، الريحية 7، بيت كاحل 2، ترقوميا 14، مخيم الفوار 4، إذنا 16

- محافظة القدس: العيزرية 32، أبو ديس 1

- محافظة رام الله والبيرة: خربة أبو فلاح 1

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 4، مخيم الدهيشة 7، الولجة 1، بيت فجار 1، بيت جالا 1، مخيم العزة 2، الدوحة 2، الخضر 10

- محافظة نابلس: دير الحطب 1، مخيم العين 1