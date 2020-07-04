مدير المباحث بغزة: سيتم اتخاذ إجراءات مُشددة بحق مطلقي النار خلال نتائج التوجيهي

أكد نهاد الجعبري مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة إن " الجهات المختصة ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خلال الشجارات والمناسبات المختلفة؛ بهدف الحفاظ على السلم الأهلي وحماية أرواح المواطنين بقطاع غزة.

وأكد العقيد "الجعبري" في بيان لها، أن استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وأشار العقيد "الجعبري" إلى أن المباحث العامة تقوم بدورها في مُحاصرة هذه الظاهرة، ولن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم وفق القانون والاصول.

وحول إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، المتوقع خلال الأيام المقبلة، أكّد العقيد الجعبري على حظر إطلاق النار بالهواء، مُشدداً على اقرار إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وشدد العقيد "الجعبري" على أنه لن يتم التهاون في هذا الأمر، أو القبول بأية استثناءات أو تدخّلات.

وأوضح العقيد نهاد الجعبري مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة، أن هناك أوجه عديدة للفرحة بعيداً عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات، التي قد تُحيل الفرحة إلى مأتم"، معبراً في ذات الوقت عن أمله بالنجاح والتوفيق لكافة طلاب وطالبات الثانوية العامة.

ودعا العقيد "الجعبري" المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون والنظام، وإعلاء المسؤولية المجتمعية لدى الجميع، حفاظاً على المصلحة العامة.

جدير بالذكر أن اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كان قد أصدر – الأسبوع الماضي - تعميماً بتشديد الإجراءات بحق من مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خارج إطار القانون.