محافظ نابلس يعلن إغلاق المدينة كاملاً ابتداءً من الليلة لمواجهة كورونا

أعلن محافظ مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الاربعاء، إغلاق المدينة بشكل كامل، والقطاعات كافة، ومنع حركة المواطنين، باستثناء المخابز والصيدليات، وذلك لمدة خمس أيام، تبدأ اجراءات الاغلاق من الليلة.

وأوضح محافظ نابلس رمضان، أن الإغلاق يبدأ اليوم الساعة التاسعة مساءً وينتهي يوم الاثنين المقبل الساعة الثامنة مساءً، وجاء ذلك بعد انتشار وباء كورونا بوتيرة متسارعة في مدن الضفة.

وقال: "أصدرنا تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق قرار الإغلاق وفرض العقوبات والغرامات اللازمة لكل من يخالف وحسب القانون".

وأضاف رمضان في مستهل حديثه، أن قوى الأمن ستنتشر في كافة الأماكن والمرافق والقطاعات التي سيكون عليها اكتظاظ من المواطنين خلال الساعات المقبلة - ما قبل الإغلاق- ، وذلك لتنظيم المواطنين والحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات.

ووفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد اجمالي الاصابات في فلسطين بلغ 3045 إصابة، منها 2400 بحالة نشطة، فيما تعافى 634 من المرض، وتوفي 10 أشخاص، حتى اللحظة.