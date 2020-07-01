الاحتلال يفتح الملاجئ المحصنة من الصواريخ في مدينة عسقلان

أوعز جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بفتح الملاجئ المحصنة في مدينة عسقلان المحتلة جنوب فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن بلدية عسقلان رفعت حالة التأهب القصوى، أوعزت بفتح الملاجئ في المدينة، خشيةً من تصاعد الأوضاع مع قطاع غزة، وتجدد إطلاق الصواريخ.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة في غزة، رفضًا لمشروع "الضم" الذي يعتزم تنفيذه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الاول من تموز الحالي.

وأشارت إلى أن بلدية عسقلان أجرت نقاشات أمنية الأسبوع الماضي، حول افتراض إطلاق صواريخ نحو البلدات المحتلة، وبناء عليه قررت فتح الملاجئ.