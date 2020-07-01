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النفط يتراجع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:38 - 01 يوليو 2020
النفط النفط
تقارير
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النفطتشهد اسعار النفط اليوم الاربعاء 1/7/2020 انخفاضاً ، وسط قلق بين المستثمرين من أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 سيلحق ضررا بالطلب على الوقود، بينما قد يرتفع المعروض مع عودة محتملة للإنتاج الليبي الذي توقف تقريبا منذ بداية العام.

عقود خام برنت القياسي العالمي انهت تعاملها لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 56 سنتا، أو 1.34 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.15 دولار للبرميل. وعلى مدار الشهر قفزت عقود برنت 16.6 بالمئة وتنهي الربع الثاني على مكاسب قدرها 81 بالمئة.

وتراجعت عقود الخام القياسي الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا، أو 1.08 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.27 دولار للبرميل. وينهي الخام الأميركي الشهر على مكاسب قدرها 12.4 بالمئة والربع الثاني على قفزة بحوالي 95 بالمئة.

 

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