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الضفة: تسجيل 280 إصابة بفيروس "كورونا" اليوم بينها 3 في حالة حرجة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:10 - 01 يوليو 2020
فحص كورونا بغزة (4).JPG فحص كورونا بغزة (4).JPG
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الأربعاء 1/7/2020 ، عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، 4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة.

وبينت الوزارة انه تم تسجيل 9 حالات تعافٍ لمرضى مصابين بالفيروس في الظاهرية بمحافظة الخليل، موضحاً ان الحالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.          

العدد الإجمالي للإصابات: 3045

عدد الحالات النشطة: 2400

عدد حالات التعافي: 634

عدد حالات الوفاة: 11

 

 

 

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