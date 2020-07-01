15 منزلاً خلال الشهر الماضي..الاحتلال يهدم منزلاً بجبل المكبر وبركسا في العيسوية بالقدس

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء 1/7/2020، منزلا في حي دير السنة في جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

وقال شهود عيان ان ان قوات الاحتلال هدمت منزلا لعائلة ياسين زعاترة في حي دير السنة في جبل المكبر.

وبينت المصادر ، ان قوات الاحتلال هدمت بركسا سكنيا لعائلة أبو طير ببلدة العيسوية شمال شرق القدس.

ويشار الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال آيار المنصرم 59 منشأة، شملت 15 منزلا، من بينها خمسة منازل قام إصحابها بهدمها ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية ضخمة، في بلدات سلوان، وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.