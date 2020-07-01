اسعار الدجاج في غزة اليوم الاربعاء 1/7/2020-انخفاض جديد

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاربعاء 1/7/2020 انخفاضاً بعد ارتفاع دام لعدة ايام ليصل سعر الكيلو من 8.5-9 شيقلاً .
حيث جاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الأربعاء 1/7/2020 على النحو التالي :
1 - كيلو الدجاج حي من 8.5 إلى 9 شيكل
2 - كيلو استيكات 21 شيكل
3 - دبوس الدجاج 13 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 11 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 8 شيكل
8- كيلو الشيش 21 شيكل
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاربعاء 1/7/2020 على النحو التالي:
الحبش: 15 شيكل
صدر: 16 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 8 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل